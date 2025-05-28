الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع نجم فيورنتينا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع نجم فيورنتينا
A-
A+

كرة القدم

2025-05-28 | 01:41
الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع نجم فيورنتينا

فتح مكتب المدعي العام للاتحاد التحقيق لتوضيح ما حدث

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا يوم أمس الثلاثاء مع نيكولو زانيولو، لاعب فيورنتينا، الذي اتهمه روما، فريقه السابق، بإثارة شجار مع لاعبي أكاديمية نادي العاصمة بعد المباراة بين الفريقين في بطولة بريمافيرا التي يواجه فيها احتياطي منتخبات الدوري الإيطالي بعضهم البعض.
وفتح مكتب المدعي العام للاتحاد التحقيق لتوضيح ما حدث في غرف تبديل الملابس في "فيولا بارك"، المدينة الرياضية في فيورنتينا، حيث أقيمت مباريات نصف نهائي بطولة بريمافيرا، والتي فاز بها فريق فلورنسا، بعد أن قدم كلا الناديين نسختين مختلفتين تماما.
روما، الفريق الذي لعب فيه زانيولو لمدة 4 مواسم (2018-2023) وسجل معه الهدف الحاسم في نهائي دوري المؤتمرات، وهو أول لقب أوروبي للنادي منذ 61 عاما، أعلن إن لاعبه السابق كان يستفز غرفة ملابس "جيالوروسو" وأنه اعتدى على لاعبين.
أما زانيولو فقال "أريد أن أعتذر عما حدث، أعلم أن رد فعلي كان سيئا وأتحمل المسؤولية، ذهبت إلى غرفة الملابس بهدف دعم الأولاد (روما) في لحظة صعبة بعد الهزيمة، ولسوء الحظ، استفزني أحدهم لفظيا وفقدت هدوئي، ولكن بخلاف الجدال اللفظي، لم يكن هناك سلوك جسدي عدواني من جانبي".


الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع نجم فيورنتينا

رياضة

كرة القدم

نيكولو زانيولو

فيورنتينا

روما

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا حصل بين أموريم وجارناتشو في تدريبات مانشستر يونايتد؟
نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

اقرأ ايضا في كرة القدم

ماذا حصل بين أموريم وجارناتشو في تدريبات مانشستر يونايتد؟
01:42

ماذا حصل بين أموريم وجارناتشو في تدريبات مانشستر يونايتد؟

ليست العلاقة السيئة سرّاً بين أموريم وجارناتشو

01:42

ماذا حصل بين أموريم وجارناتشو في تدريبات مانشستر يونايتد؟

ليست العلاقة السيئة سرّاً بين أموريم وجارناتشو

نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل
01:40

نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

أندية أخرى سبقت هوفنهايم ولكن خارج ألمانيا

01:40

نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

أندية أخرى سبقت هوفنهايم ولكن خارج ألمانيا

ماذا تريد السفيرة الأميركية من زيارة النادي الأهلي؟
01:38

ماذا تريد السفيرة الأميركية من زيارة النادي الأهلي؟

تلقى النادي الأهلي رسالة من السفيرة الأميركية لدى العاصمة المصرية

01:38

ماذا تريد السفيرة الأميركية من زيارة النادي الأهلي؟

تلقى النادي الأهلي رسالة من السفيرة الأميركية لدى العاصمة المصرية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025