الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع نجم فيورنتينا

فتح مكتب المدعي العام للاتحاد التحقيق لتوضيح ما حدث

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا يوم أمس الثلاثاء مع نيكولو زانيولو، لاعب فيورنتينا، الذي اتهمه روما، فريقه السابق، بإثارة شجار مع لاعبي أكاديمية نادي العاصمة بعد المباراة بين الفريقين في بطولة بريمافيرا التي يواجه فيها احتياطي منتخبات الدوري الإيطالي بعضهم البعض.

وفتح مكتب المدعي العام للاتحاد التحقيق لتوضيح ما حدث في غرف تبديل الملابس في "فيولا بارك"، المدينة الرياضية في فيورنتينا، حيث أقيمت مباريات نصف نهائي بطولة بريمافيرا، والتي فاز بها فريق فلورنسا، بعد أن قدم كلا الناديين نسختين مختلفتين تماما.

روما، الفريق الذي لعب فيه زانيولو لمدة 4 مواسم (2018-2023) وسجل معه الهدف الحاسم في نهائي دوري المؤتمرات، وهو أول لقب أوروبي للنادي منذ 61 عاما، أعلن إن لاعبه السابق كان يستفز غرفة ملابس "جيالوروسو" وأنه اعتدى على لاعبين.

أما زانيولو فقال "أريد أن أعتذر عما حدث، أعلم أن رد فعلي كان سيئا وأتحمل المسؤولية، ذهبت إلى غرفة الملابس بهدف دعم الأولاد (روما) في لحظة صعبة بعد الهزيمة، ولسوء الحظ، استفزني أحدهم لفظيا وفقدت هدوئي، ولكن بخلاف الجدال اللفظي، لم يكن هناك سلوك جسدي عدواني من جانبي".





