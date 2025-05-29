فيديو - أسباب تنحّي القاضية في "قضية مارادونا"

تنحّت القاضية جولييتا ماكينتاش عن رئاسة محاكمة الفريق الطبي

تنحّت القاضية جولييتا ماكينتاش عن رئاسة محاكمة الفريق الطبي المتهم بوفاة دييغو مارادونا، بعد انتشار مقطع فيديو لها أثار جدلا حول حيادها.

وظهرت القاضية في الفيديو وهي تتجول داخل أروقة محكمة بوينس آيرس وتجري مقابلات في مكتبها، في سياق فيلم وثائقي قيد الإنتاج حول قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وهو ما يُعدّ خرقا لقوانين القضاء الأرجنتيني التي تمنع مشاركة القضاة في أنشطة إعلامية أثناء النظر في القضايا.

وتم الكشف عن مخطط لإنتاج مسلسل وثائقي، من ست حلقات مدة كل منها نصف ساعة، يسلط الضوء على وفاة مارادونا والمحاكمة الجارية، وصرّح رئيس محكمة سان إيسيدرو، ماكسيميليانو سافارينو، بأن "مشاركة القاضية في الفيلم تقوض مبدأ النزاهة والحياد".

وردّت القاضية أنها لم تكن تملك خيارا سوى الانسحاب من القضية، اذ أن مشاركتها في الفيلم أثارت ردود فعل واسعة لم تكن تتوقعها.





