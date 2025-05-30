اعتراف أندريا بيريتا يقلب موازين قضية اغتيال زعيم المشجعين

كسر قانون الصمت الصقلي المعروف بـأوميرتا (Omertà)

أدى اعتراف أندريا بيريتا، الذي كسر قانون الصمت الصقلي المعروف بـ"أوميرتا " (Omertà)، وتحوله خلال الأسابيع الأخيرة إلى متعاون مع العدالة الإيطالية، إلى قلب موازين قضية اغتيال فيتوريو بويّوكّي.

وكان بويّوكّي، زعيم مشجعي "ألتراس" إنتر ميلان، قُتل في 29 تشرين الأول - أكتوبر 2022 في تشيرنوسكو سول نافيجليو (ميلانو).

وأكد بيريتا أنه أمر ماركو فيرديكو بقتل بويّوكّي، في جريمة وقعت قبل ساعات من مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا، وتقاضى مقابلها مبلغ 50 ألف يورو.

وتم الاغتيال بهدف الاستيلاء على قيادة مجموعة "كورفا نورد ميلانو" (Curva Nord Milano) والسيطرة على الأعمال المرتبطة بها، إلى جانب مصالح مرتبطة بمنظمة "ندرانغيتا " (’Ndrangheta)، وهي منظمة مافيا إيطالية نشأت في منطقة كالابريا.

وقال بيريتا أن منفذ الجريمة كان دانييل داليساندرو، الذي أطلق خمس رصاصات بواسطة مسدس من نوع لوغر 9x19 على بويّوكّي أمام منزله.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن اثنين من المعتقلين، ماركو فيرديكو وبييترو أندريا سيمونشيني، اعترفا بتنظيم وتنفيذ الكمين.

واعترف فيرديكو، الذي كان سابقًا الذراع اليمنى للزعيم بيريتا، بدوره في التخطيط للجريمة، في حين أقر سيمونشيني، والد شريكة فيرديكو، بأنه قاد الدراجة النارية يوم الحادث، وأن من أطلق النار هو دانييل داليساندرو، المعروف بلقب "بيليبوونو".

تم اعتقال فيرديكو في 30 أيلول - سبتمبر ضمن عملية أُطلق عليها اسم "دوبيا كورفا" (المنحنى المزدوج)، وتم توقيف سيمونشيني في 11 نيسان - أبريل بعد أن بدأ أندريا بيريتا، المحرّض على الجريمة، بالتعاون مع المحققين، أما دانييل "بيليبوونو" داليساندرو، فقد تم اعتقاله مؤخرًا في بلغاريا وتم تسليمه إلى إيطاليا.







