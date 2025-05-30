الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بوفون يشيد بإسبانيا وبرشلونة: نشعر بالخجل مما نحن عليه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بوفون يشيد بإسبانيا وبرشلونة: نشعر بالخجل مما نحن عليه
A-
A+

كرة القدم

2025-05-29 | 23:44
بوفون يشيد بإسبانيا وبرشلونة: نشعر بالخجل مما نحن عليه

أقر حارس المرمى السابق بجمال آداء المنتخب الإسباني وبرشلونة

دافع جيانلويجي بوفون عن كرة القدم الإيطالية التقليدية في تصريحات له لشبكة سكاي سبورتس، وأقر حارس المرمى السابق بجمال آداء المنتخب الإسباني وبرشلونة، لكنه اعتبر أن إيطاليا لا يمكنها اللعب بأسلوب الدفاع المتقدم، وأنه يجب عليها الاعتماد على دفاع قوي، وهو ما يراه دائما ما يفيد الفرق الإيطالية.
وقال الحارس الأسطوري "نحن منذ عشرين عامًا نشعر بالخجل مما نحن عليه، حيث شعرت أننا يجب أن نلعب مثل إسبانيا، وأننا تخلينا عن تاريخنا، وأن الموهبة تختفي بسبب ذلك، وأن لاعبين مثل فيرارا أو كانافارو سيكون من العيب اليوم وضعهم في الملعب، واليوم لن يلعب كيلليني، لأنه لا يملك تمريرة إلى المساحة."
وتابع بوفون "تشاهد برشلونة وتدفع ثمن التذكرة، ولكن أن نعتقد أننا يمكننا اللعب بدفاع متقدم في منتصف الملعب لمدة تسعين دقيقة، صعب ... المباريات التاريخية لإيطاليا كانت تعتمد على الدفاع حتى الموت، على احتواء الفريق، على تماسك النتيجة". 
وتابع “الآن يبدو أننا نشعر بعدم الارتياح، وإلا لما كان سيتم قبولنا في المجتمع الرفيع لكرة القدم، أريد أن أخرج إلى الملعب وأحاول الفوز، ولا عيب في فعل ذلك بمهاراتك الخاصة."
كما تحدث بوفون عن تصفيات إيطاليا لكأس العالم المقبل، بعد أن غاب الأزوري عن آخر نسختين، روسيا 2018 وقطر 2022، وقال "هناك الكثير من الترقب، بعض الفضول، واليقين بأن هذا هو هدفنا الوحيد، الشيء الوحيد الذي يجب التفكير فيه في الأشهر الستة المقبلة هو التأهل، بلا أعذار أو شروط."



بوفون يشيد بإسبانيا وبرشلونة: نشعر بالخجل مما نحن عليه

رياضة

كرة القدم

جيانلويجي بوفون

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟
طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟
23:47

هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟

أثار الجدل بسبب تصريحاته حول حلمه في اللعب مع نادٍ أكبر

23:47

هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟

أثار الجدل بسبب تصريحاته حول حلمه في اللعب مع نادٍ أكبر

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي
23:43

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو بمحتوى جنسي صريح

23:43

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو بمحتوى جنسي صريح

اعتراف أندريا بيريتا يقلب موازين قضية اغتيال زعيم المشجعين
23:42

اعتراف أندريا بيريتا يقلب موازين قضية اغتيال زعيم المشجعين

كسر قانون الصمت الصقلي المعروف بـأوميرتا (Omertà)

23:42

اعتراف أندريا بيريتا يقلب موازين قضية اغتيال زعيم المشجعين

كسر قانون الصمت الصقلي المعروف بـأوميرتا (Omertà)

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025