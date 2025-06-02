نجما فنربخشة اللعب رفضا اللعب مع فريق جوزيه مورينيو

اختار اللاعبان توديع زملائهم في مطبخ ملعب التدريب

رفض ثنائي فنربخشة، إدين دزيكو ودوشان تاديتش، اللعب مع فريق المدرّب جوزيه مورينيو في المباراة الأخيرة من الموسم ضد كونياسبور يوم السبت.

ولم يظهر دزيكو (39 عاما) وتاديتش (36 عاما) في الملعب، في المباراة التي تمكّن فنربخشة من قلب النتيجة والفوز بها (2-1)، وهي الأخيرة في موسم 2024-25.

وكان من المقرر أن يتسلم الثنائي المخضرم لوحة تذكارية بعد المباراة، لكنهما قررا عدم الحضور بسبب خطر اندلاع اضطرابات بين المشجعين بعد موسم مخيب للآمال.

وأصدر تاديتش لاحقا بيانا قال فيه "كان قرارا اتخذته مع دزيكو بعدم اللعب في المباراة الأخيرة، لأنّنا لم نرغب في الإضرار بصورة فنربخشة، كنت أفضل أن أكون في الملعب، لكن الأجواء ليست جيدة جدا في الوقت الحالي، لذلك رأينا أنّه من الأفضل أن يكون الأمر على هذا النحو".

وجاء تخوّف اللاعبين اللذين قرّرا مغادرة النادي التركي من الظهور بين المشجعين بعد أن أشهر هؤلاء غضبهم تجاه لاعبيهم بعد مباراة أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر، فكان هناك قلق من تكرار الأمر نفسه يوم السبت، فاختار اللاعبان توديع زملائهم في مطبخ ملعب التدريب.





