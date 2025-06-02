موسم المتوّجون الجدد في القارات الثلاث

يمكن وصف موسم 2024-2025 بالتميّز على أقلّ تقدير

يمكن وصف موسم 2024-2025 بالغرابة، أو بالتميّز على أقلّ تقدير، فهو الموسم الذي شهد تتويج أبطال "جدد" بلقب دوري أبطال القارات الثلاث: أوروبا وأفريقيا وآسيا.

ففي أوروبا، توّج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري الأبطال للمرّة الأولى في تاريخه، بعد تفوّقه على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على ملعب آليانز أرينا في ميونيخ.

ومساء أمس الأحد، كانت قارة أفريقيا تشهد على بطل جديد لدوري أبطالها، حين فاز بيراميدز المصري على صن داونز الجنوب إفريقي (2-1) في إياب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “الدفاع الجوي” في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1) في بريتوريا.

آمّا في آسيا، فقد حصد الأهلي السعودي لقب دوري الأبطال للمرّة الأولى في تاريخه بعد فوزه (2-0) على كاواساكي فرونتال الياباني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وشهدت نتائج الموسم أيضا عودة برشلونة إلى التألّق بعد موسم فائت متعثّر، وفوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي، مقابل فشل ميلان في التأهّل للبطولات الأوروبيّة، وعودة ليفربول للتربّع على عرش إنجلترا، مقابل واحد من أسوأ مواسم مانشستر يونايتد.

