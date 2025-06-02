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زلزال كروي في إيطاليا

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زلزال كروي في إيطاليا
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كرة القدم

2025-06-02 | 00:40
زلزال كروي في إيطاليا

قررت المحكمة الفيدرالية الوطنية خصم أربعة نقاط من رصيد نادي بريشيا

كانت هناك إمكانية، وإن بدت بعيدة، لكنها تحققت، فقد قررت المحكمة الفيدرالية الوطنية خصم أربعة نقاط من رصيد نادي بريشيا هذا الموسم، ما يؤدي إلى هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (سيري C).
وأنقذت هذه العقوبة سامبدوريا، الذي سيخوض مباراة الملحق (Playout) للبقاء في (سيري B) ضد ساليرنيتانا.
العقوبة تم الإعلان عنها يوم الجمعة، ويعتزم النادي اللومباردي تقديم استئناف، ولكن إذا لم تُقبل الطعون، فإن القرار سيكون بمثابة "طوق نجاة" لنادٍ تاريخي مثل سامبدوريا، الذي كان يراهن على الحلول الإدارية لتجنب الهبوط ... وقد حدث بالفعل.
بريشيا بات رسميا فريقا في الدرجة الثالثة، وسيتحمل أيضا العقوبة نفسها، أي خصم 4 نقاط، في موسم 2025/2026 في هذه الدرجة، ما قد يعقّد من فرص صعوده مستقبلاً.
ولم تقتصر العقوبة على النادي فقط، بل شملت أيضا رئيسه ومالكه، ماسيمو تشيللينو، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر.
ومن بين المستفيدين أيضا فروزينوني، الذي كان مهددا بالهبوط، لكنه سيبقى رسميا في السيري B الموسم المقبل.



زلزال كروي في إيطاليا

رياضة

كرة القدم

بريشيا

سامبدوريا

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