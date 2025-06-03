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فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

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فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد
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كرة القدم

2025-06-03 | 01:08
فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

أثار أيقونة الفورمولا وان ضجة كبيرة بتصريحاته عن برشلونة

أثار أيقونة الفورمولا وان، فرناندو ألونسو، أحد أشهر الرياضيين في إسبانيا وهو مشجع لريال مدريد، ضجة كبيرة مؤخرًا بتصريحاته عن برشلونة.
ففي مقابلة مع DAZN، طُرح على ألونسو سؤال مضحك ولكنه صعب "إذا كان بإمكانك التعاقد مع لاعب واحد من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد، فمن سيكون؟"، ودون تردد، اختار بطل العالم مرتين في الفورمولا وان، بيدري وليس المراهق المثير لامين يامال، كما توقع العديد من المشجعين، وسرعان ما احتلت إجابته عناوين الصحف في جميع أنحاء إسبانيا وأثارت ضجة بين مشجعي الناديين.
وشرح ألونسو اختياره بطريقة مرحة قائلًا "سأوقع مع بيدري لريال مدريد، لإضعاف برشلونة، أفعل ذلك أيضًا على PlayStation ثم أتركه على مقاعد البدلاء"، لتثير تعليقاته الجريئة الضحك، لكنها ذكّرت الجميع أيضًا بمدى تقدير بيدري، حتى من قبل مشجعي الأندية المنافسة.
من المثير للاهتمام أن تعليقات ألونسو تأتي في وقت يبحث فيه ريال مدريد بالفعل عن لاعب وسط، وفي حين أن التعاقد مع بيدري من برشلونة أمر لن يحدث أبدًا.
وهناك اسم واحد يكتسب زخمًا مستمرًا، وهو أنجيلو ستيلر، إذ يُنظر إلى لاعب وسط شتوتغارت على أنه خيار ذكي وطويل الأمد للنادي، ففي عمر 24 عامًا فقط، يتمتع بالمزيج المناسب من النضج والإمكانات، ويقال إن اللاعب يرغب بالانضمام إلى ريال مدريد.
يقدر ناديه الحالي قيمته بنحو 50 مليون يورو، على الرغم من وجود بند في عقده ينص على دفع 36 مليون يورو لفسخ العقد، والذي لن يصبح ساريًا حتى عام 2026.



فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

فرناندو ألونسو

بيدري

لامين يامال

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