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في سنّ 42 عاماً .. بيبي رينا يعود إلى فياريال

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في سنّ 42 عاماً .. بيبي رينا يعود إلى فياريال
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كرة القدم

2025-06-03 | 01:09
في سنّ 42 عاماً .. بيبي رينا يعود إلى فياريال

يستعد لبدء فصل جديد ومثير في مسيرته الكروية

بيبي رينا، الحارس الأسطوري السابق، يستعد لبدء فصل جديد ومثير في مسيرته الكروية، بتوليه منصب المدير الفني لفريق فياريال جوفينيل أ.
ويعد هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة اللاعب الحافلة، حيث ينتقل من الملعب إلى خط التماس بعد أكثر من عقدين من الأداء المذهل.
فقد أعلن نادي فياريال عن هذا التعيين، ورحب بحماس بعودة رينا إلى صفوفه، حيث سحر الجماهير خلال فترتين لا تُنسى، الأولى من 2002 إلى 2005، والثانية من 2022 إلى 2024.
ينحدر المدرّب واللاعب السابق من مدريد، لكن مدينة قرطبة اعتبرته ابنًا فخريًا لها منذ عام 2010، وكان رينا من أشد مشجعي ناديها طوال حياته.
والآن، في سن 42، بات مستعداً للانتقال من حراسة المرمى إلى اتخاذ القرارات كمدرب، مسلحًا برخصة تدريب وطنية حصل عليها منذ عدة سنوات.
وفي دوره الجديد، سيقود أحد الفرق المرموقة في فياريال في دوري الشباب الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، ويشارك في الدوري القاري، وهو البطولة الأوروبية النخبوية للفرق الشبابية، بعد أن تأهّل فريق فياريال الأول لمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وبعد أن اتخذ من مقاطعة كاستيلون موطنًا له، يبدأ رينا مسيرة تدريبية واعدة، مدعومة بعلاقته الدائمة بفياريال وخبرته المتميزة التي اكتسبها في أفضل الأندية الأوروبية، بما في ذلك برشلونة وليفربول ونابولي ولازيو وبايرن ميونيخ.


في سنّ 42 عاماً .. بيبي رينا يعود إلى فياريال

رياضة

كرة القدم

بيبي رينا

فياريال

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