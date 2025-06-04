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واندا نارا تواعد النجم المغربي أشرف حكيمي؟

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واندا نارا تواعد النجم المغربي أشرف حكيمي؟
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كرة القدم

2025-06-04 | 00:33
واندا نارا تواعد النجم المغربي أشرف حكيمي؟

يبدو أنّ واندا وجدت الحب مرة أخرى مع أحد زملاء إيكاردي السابقين

يُزعم أن سيدة الأعمال واندا نارا، وبعد علاقتها التي تصدرت عناوين الصحف لمدة 10 سنوات مع ماورو إيكاردي، تواعد أحد الفائزين بدوري أبطال أوروبا، بعد أن شاركت في "احتفال حميمي".
وتصدرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، البالغة من العمر 38 عامًا، عناوين الصحف منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما بدأت علاقتها المثيرة للجدل مع مهاجم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق، والتي انتهت بطلاق مرير.
ويبدو أنّ واندا وجدت الحب مرة أخرى مع أحد زملاء إيكاردي السابقين في الفريق، حيث شاركت في الاحتفالات بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.
وإدّعى صحفي أرجنتيني أن واندا على علاقة مع النجم المغربي أشرف حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تعرفت عليه حين كان زوجها السابق ماوريسيو يلعب في باريس سان جيرمان.
واشتعلت التكهنات عندما نشرت واندا مقطع فيديو على إنستجرام يبدو أنه يركز على حكيمي أثناء الاحتفالات.
وأضافت تعليقًا جاء فيه "لقد قلت لك"، ليضيف الصحافي أنّها نامت في جناح الفندق المخصص للاعبي باريس سان جيرمان وعائلاتهم في ميونيخ، وشاركت في الاحتفال هناك.
كما كشف أنّها كانت تصوّر في إيطاليا، لكن أحدًا من النادي الباريسي أرسل لها تذكرة طائرة، وحجزًا في الفندق، وتذكرة إلى الملعب.
وتمر واندا حاليًا بطلاق فوضوي من إيكاردي، بعد انفصالها عن مهاجم غلطة سراي البالغ من العمر 32 عامًا العام الماضي، حيث اتهمته بمحاولة "تدمير حياتها".
وذكرت واندا أن المهاجم يرفض دفع نفقة تعليم أطفالهما، وزعمت أنّ اللاعب منعهم من الرد على الهاتف عندما تتصل بهم.



واندا نارا تواعد النجم المغربي أشرف حكيمي؟

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

أشرف حكيمي

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