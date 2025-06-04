لاعب كرة قدم ينهار ويفارق الحياة على أرض الملعب

ظهرت علامات الضيق على إنزو بيتاو، وهو أب لطفلة صغيرة، في الملعب، حيث تعثّر عدةّ مرات قبل أن يسقط على الأرض، ليُنقل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على الفور إلى مستشفى قريب، حيث تبيّن أنّه تعرض لسكتة قلبية.

حدثت المأساة بعد 41 دقيقة من بداية الشوط الأول من مباراة فريقه دون أوريون في إياب المرحلة الثانية من بطولة الاتحاد الأرجنتيني ضد نادي يونيون.

وفي مفارقة غريبة، وقبل ساعات فقط من وفاته المفاجئة، نشر إنزو منشورًا عن المباراة على الإنترنت مع رسالة تقشعر لها الأبدان إلى المشجعين، وجاء في منشوره "الإيمان والله، اليوم نلعب بأرواحنا وحياتنا"، كما شارك أيضاً صورة لمجموعة أدواته بما فيها واقيات الساق التي تحمل صور ابنته الرضيعة.

وخلال مسيرته المهنية، لعب إنزو للعديد من الأندية في تشاكو، ولعب لفترات مع أندية أوروبية في إيطاليا وسويسرا وإسبانيا، وعاد مؤخرًا إلى تشاكو ليكون قريبًا من عائلته بعد المشاكل الصحية التي عانى منها جدّه.