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بين بيدري وفيتينيا .. من هو الأفضل؟

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بين بيدري وفيتينيا .. من هو الأفضل؟
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كرة القدم

2025-06-11 | 01:15
بين بيدري وفيتينيا .. من هو الأفضل؟

يعتبر باريس سان جيرمان وبرشلونة الناديين الأكثر نجاحًا هذه الموسم

يعتبر باريس سان جيرمان وبرشلونة الناديين الأكثر نجاحًا هذه الموسم، فالنادي الفرنسي حقّق ثلاثية تاريخيّة بعد التتويج بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا في حين حقّق النادي الإسباني الكأس والدوري بعد أن افتتح موسمه بلقب كأس السوبر، فكان من الطبيعي أن تسلّط الأضواء على لاعبيهما وترشيحهم للجوائز الفرديّة.
في خطّ الوسط، برز في برشلونة بيدري، وسطع فيتينيا في سان جيرمان.
وبعد أن تواجه المنتخبين الإسباني والبرتغالي في نهائي بطولة أمم أوروبا، انتشرت المقارنات بينهما بشكل واسع.
وجاءت مقارنتهما بالأرقام على الشكل التالي:
اهداف: بيدري 6 / فيتينيا 7
تمريرات حاسمة: بيدري 8 / فيتينا
دقة التمرير: بيدري 89% / فيتينيا 93 %
تمريرات مفتاحية: بيدري 105 / فيتينيا 59
صناعة الفرص: بيدري 18 / فيتينيا 10
المراوغات الناجحة: بيدري 62 / فيتينيا ٥١



بين بيدري وفيتينيا .. من هو الأفضل؟

رياضة

كرة القدم

فيتينيا

بيدري

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