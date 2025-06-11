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الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية

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الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-06-11 | 01:17
الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية

تواجه كأس العالم للأندية احتمال رؤية آلاف المقاعد الفارغة

تواجه كأس العالم للأندية احتمال رؤية آلاف المقاعد الفارغة في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي كانت المشروع المفضّل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يأمل في أن تؤدي مشاركة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي في كأس العالم للأندية إلى جذب جمهور كبير إلى ملعب هارد روك، ولكنه اضطر إلى مواجهة الواقع القاسي المتمثل في فشله في إثارة الاهتمام الذي كان يأمل فيه، وهو الآن يواجه احتمال رؤية آلاف المقاعد الفارغة في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث لم تُبع سوى ٢٥ الف تذكرة، في حين يتسع الملعب لأكثر من ٧٥ الف مشجّع، وقد يقرّر توزيع التذاكر مجانًا بعد أن قام بتخفيض سعرها من 349$  إلى 55$. 
ويسمح نظام التسعير الديناميكي للفيفا برفع أسعار التذاكر وخفضها وفقًا للطلب، ويعد السعر المنخفض الأخير مؤشرًا على عدم الاهتمام، حيث لا تزال التذاكر متاحة في جميع أقسام المدرجات.
وبالتالي، سيتمكن المشجعون الذين اشتروا التذاكر من خلال أنديتهم بسعر أعلى من المطالبة باسترداد جزء من المبلغ، وقد أعلن الفيفا بالفعل أنه سيوزع بعض التذاكر مجانًا على آلاف العاملين في حالات الطوارئ لحضور المباريات في لوس أنجلوس.



الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية

رياضة

كرة القدم

كأس العالم للأندية

ليونيل ميسي

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