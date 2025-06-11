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ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟

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ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟
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كرة القدم

2025-06-11 | 01:18
ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟

لعب كلوب دورًا كبيرًا في حصول ليندرز على وظيفة في مانشستر سيتي

ربما يعود الفضل في توجه بيب ليندرز نحو إنجلترا مجدداً إلى يورجن كلوب، بعد أن لعب مدرب ليفربول السابق دورًا كبيرًا في حصول مساعده السابق على وظيفة جديدة في مانشستر سيتي.
وقد تم تأكيد تعيين ليندرز، الذي كان الساعد الأيمن لكلوب خلال معظم فترة تولي المدرب الألماني المسؤولية في أنفيلد، كمساعد جديد لبيب جوارديولا في ملعب الاتحاد.
وانضم ليندرز ومحلل ليفربول السابق جيمس فرينش إلى السيتي، كجزء من عملية تغيير كبيرة، وقد لعب مدرب ليفربول السابق دورًا كبيرًا في حصول مساعده على وظيفة جديدة في "الغريم".
فقد أثنى كلوب على مساعده السابق وأشاد بمساهمته في مساعدة الريدز على تحقيق نجاحات مختلفة على مر السنين، بما في ذلك بالطبع تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بعد أن اتّصل به المدرب الإسباني ليسأله عنه.
ولم يكن هذا هو الدور الوحيد الذي لعبه الألماني في تعيين ليندرز، حيث اتصل الهولندي بعد ذلك بزميله السابق ليخبره بأنه قرر الانضمام إلى السيتي، بالإضافة إلى التحدث مع مدرب ليفربول الحالي سلوت احترامًا له.



ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟

رياضة

كرة القدم

بيب ليندرز

يورجن كلوب

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