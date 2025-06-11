فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رسميًا:



بقيادة البالون دور المستحقة باتفاق الجميع رودري..



نادي مانشستر سيتي يعلن رسميًا عن قميص المونديال.



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pic.twitter.com/z8Ye9m2n7o — عمرو (@bt3) June 10, 2025

أصدر نادي مانشستر سيتي طقمًا خاصًا بمناسبة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف، وكشف عنه بمقطع فيديو يفتتح بمشاهد لرودري الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، والعائد حديثًا من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، بعد أن تعرّض لقطع في الرباط الصليبي.وقال النادي إن القميص الجديد يقدّم "لمسة جديدة على تصميم مفضل لدى الجماهير"، حيث يتميز بلونه الأبيض، وشريط مائل باللونين الأسود والأحمر، مع رسومات يدوية "مستوحاة من احتفالية بوزنان الشهيرة للنادي، وهي احتفالية يقوم خلال المشجعون بالوقوف ورفع أيديهم إلى الأعلى معًا، ثم القفز للأمام والخلف في نفس الوقت، في تناغم، وظهرهم للملعب.كما تم إصدار طقم خاص لحارس المرمى باللون البرتقالي النيون، ويتميز أيضًا برسومات مستوحاة بالكامل من احتفالية بوزنان مع شريط مائل باللونين الأسود والأصفر.ومن المقرر أن يرتدي الفريق الطقم الجديد لأول مرة يوم الإثنين، 23 حزيران - يونيو، في مواجهة العين الإماراتي في جورجيا.