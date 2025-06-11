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فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

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فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة
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كرة القدم

2025-06-11 | 01:24
فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

أصدر مانشستر سيتي طقمًا بمناسبة مشاركته في كأس العالم للأندية

أصدر نادي مانشستر سيتي طقمًا خاصًا بمناسبة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف، وكشف عنه بمقطع فيديو يفتتح بمشاهد لرودري الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، والعائد حديثًا من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، بعد أن تعرّض لقطع في الرباط الصليبي.
وقال النادي إن القميص الجديد يقدّم "لمسة جديدة على تصميم مفضل لدى الجماهير"، حيث يتميز بلونه الأبيض، وشريط مائل باللونين الأسود والأحمر، مع رسومات يدوية "مستوحاة من احتفالية بوزنان الشهيرة للنادي، وهي احتفالية يقوم خلال المشجعون بالوقوف ورفع أيديهم إلى الأعلى معًا، ثم القفز للأمام والخلف في نفس الوقت، في تناغم، وظهرهم للملعب.
كما تم إصدار طقم خاص لحارس المرمى باللون البرتقالي النيون، ويتميز أيضًا برسومات مستوحاة بالكامل من احتفالية بوزنان مع شريط مائل باللونين الأسود والأصفر.ومن المقرر أن يرتدي الفريق الطقم الجديد لأول مرة يوم الإثنين، 23 حزيران - يونيو، في مواجهة العين الإماراتي في جورجيا.



فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

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