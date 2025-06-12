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هدية غير اعتيادية لنجوم أوزبكستان انتظرتهم في الملعب

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هدية غير اعتيادية لنجوم أوزبكستان انتظرتهم في الملعب
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كرة القدم

2025-06-12 | 00:37
هدية غير اعتيادية لنجوم أوزبكستان انتظرتهم في الملعب

حسمت "الذئاب البيضاء" تأهلها إلى بطولة العاgم يوم الخميس الماضي

احتفلت أوزبكستان بكونها أول دولة في آسيا الوسطى تتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم، ولأول مرة في تاريخها، وذلك بعد فوزها (٣-٠) على قطر. 
وقبل انطلاق مباراتهم الأخيرة، وجد لاعبو منتخب أوزبكستان هدايا لهم في أرضية الملعب، وهي عبارة عن سيارة لكلّ منهم تقديرًا على جهودهم، واحتفالًا بالإنجاز التاريخي.
وكانت "الذئاب البيضاء" قد حسمت تأهلها إلى بطولة العالم 2026 يوم الخميس الماضي بعد تعادلها سلباً مع الإمارات العربية المتحدة، اذ ضمنت النتيجة لها أحد المركزين الأولين في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم الآسيوية، إلى جانب إيران.
وقبل هذه الحملة، فشلت أوزبكستان سبع مرات في التأهل لكأس العالم منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وكان الانتصار الوحيد الكبير للفريق في السابق هو الفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994.




هدية غير اعتيادية لنجوم أوزبكستان انتظرتهم في الملعب

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