فيديو - استقبال حافل لسانيه في إسطنبول

❤️💛 This was the inside of Leroy Sané's car following his arrival to Istanbul. Big welcome from Galatasaray fans. 🧨🤯 pic.twitter.com/p1ZMelhs7W — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2025

أعلن نادي غلطة سراي التركي رسمياً عن ضم النجم الألماني ليروي سانيه إلى صفوفه، في خطوة أثارت حماسة جماهير الفريق وجعلت الأضواء تتركز على هذه الصفقة المهمة.وعقب وصوله إلى إسطنبول، استُقبل سانيه استقبالاً حاراً من جماهير نادي غلطة سراي، كما ظهر في الفيديو من داخل سيارته.أجواء الحماس والترحيب الكبيرة عكست مدى ترقب الجماهير لانضمام النجم الألماني للفريق، وعكس أيضاً الطموحات الكبيرة التي يعلقها غلطة سراي على لاعبه الجديد، لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.ويأتي هذا الانتقال ليعزز من قوة هجوم غلطة سراي، حيث يمتلك سانيه موهبة فنية رائعة وخبرة كبيرة اكتسبها من اللعب في أندية عريقة مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.