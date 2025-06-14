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برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب

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برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب
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كرة القدم

2025-06-14 | 04:05
برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب

في صفقة تُعد من الصفقات الواعدة لمستقبل الفريق الكاتالوني

توصّل برشلونة إلى اتفاق مع دينامو زغرب الكرواتي، لضم الجناح البرتغالي الشاب كاردوسو فاريلا، في صفقة تُعد من الصفقات الواعدة لمستقبل الفريق الكاتالوني.
ستبلغ قيمة الصفقة 5 ملايين يورو كدفعة أولى، إلى جانب مكافآت إضافية تصل إلى 20 مليون يورو في حال تحقق عدد من الشروط والأهداف، وهي تعكس ثقة برشلونة الكبيرة في قدرات اللاعب للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للنادي.
يُشار إلى أن فاريلا، الذي يبلغ من العمر 16 عاما فقط، سيظل في صفوف دينامو زغرب لعام إضافي على سبيل الإعارة، وذلك لضمان استمراره في التطور قبل الانضمام رسميا إلى صفوف النادي الكاتالوني الذي يأمل أن تتيح هذه الخطوة للاعب التطوّر قبل انطلاق مسيرته في إسبانيا.
ويُعتبر كاردوسو فاريلا من أبرز المواهب البرتغالية الصاعدة، حيث يتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفنية العالية، ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في تشكيلة برشلونة المستقبلية، مع التركيز على دمج اللاعبين الشباب، ليكونوا ركيزة أساسية للنادي في المواسم المقبلة.


برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب

رياضة

كرة القدم

برشلونة

دينامو زغرب

كاردوسو فاريلا

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