الفيفا ينقل الجماهير ليخفي المقاعد الفارغة في كأس العالم للأندية

قرر نقل الجماهير إلى أماكن مواجهة لكاميرات التلفزيون في كأس العالم للأندية

نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم الجماهير إلى أماكن مواجهة لكاميرات التلفزيون في كأس العالم للأندية، بهدف إظهار المدرجات ممتلئة رغم ضعف الإقبال الجماهيري، وأكد الفيفا أنّ الجماهير لم تُنقل إلى مقاعد أقل قيمة، بل حصل بعضهم على مقاعد أفضل.

وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من ضعف الحضور، خاصة في مباريات مثل دور الـ16 في ملعب "بنك أوف أمريكا" بسعة 74,867 متفرجًا، حيث من المتوقع أن تكون إحدى جهات المدرجات شبه فارغة.

وفي مباراة الافتتاح التي جرت بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي والأهلي المصري على ملعب "هارد روك" في ميامي (سعته 65,326 متفرجًا)، عُرض على طلاب إحدى الجامعات المحلية 5 تذاكر مقابل 20 دولارًا فقط.

وبيعت أرخص التذاكر عند فتح باب الشراء في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي مقابل 349 دولارًا، كما تم تخفيض أسعار التذاكر بشكل كبير في جميع مباريات البطولة، وأفادت ميل سبورت أن العديد من الذين اشتروا التذاكر في وقت مبكر حصلوا على تعويضات جزئية.





