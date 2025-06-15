عاجل
مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم الإدلاء بتصريحات بشأن إيران
مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم الإدلاء بتصريحات بشأن إيران
الجيش الإسرائيلي: أنشأنا ممرا جويا نحو طهران بعد الضربات الافتتاحية
الجيش الإسرائيلي: أنشأنا ممرا جويا نحو طهران بعد الضربات الافتتاحية
رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: نتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: نتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
المركز الوطني لإدارة الأزمات الأردني: جهزنا مراكز إيواء تستوعب عشرات الآلاف
المركز الوطني لإدارة الأزمات الأردني: جهزنا مراكز إيواء تستوعب عشرات الآلاف
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الفيفا ينقل الجماهير ليخفي المقاعد الفارغة في كأس العالم للأندية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الفيفا ينقل الجماهير ليخفي المقاعد الفارغة في كأس العالم للأندية
A-
A+

كرة القدم

2025-06-15 | 04:03
الفيفا ينقل الجماهير ليخفي المقاعد الفارغة في كأس العالم للأندية

قرر نقل الجماهير إلى أماكن مواجهة لكاميرات التلفزيون في كأس العالم للأندية

نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم الجماهير إلى أماكن مواجهة لكاميرات التلفزيون في كأس العالم للأندية، بهدف إظهار المدرجات ممتلئة رغم ضعف الإقبال الجماهيري، وأكد الفيفا أنّ الجماهير لم تُنقل إلى مقاعد أقل قيمة، بل حصل بعضهم على مقاعد أفضل.
وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من ضعف الحضور، خاصة في مباريات مثل دور الـ16 في ملعب "بنك أوف أمريكا" بسعة 74,867 متفرجًا، حيث من المتوقع أن تكون إحدى جهات المدرجات شبه فارغة.
وفي مباراة الافتتاح التي جرت بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي والأهلي المصري على ملعب "هارد روك" في ميامي (سعته 65,326 متفرجًا)، عُرض على طلاب إحدى الجامعات المحلية 5 تذاكر مقابل 20 دولارًا فقط.
وبيعت أرخص التذاكر عند فتح باب الشراء في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي مقابل 349 دولارًا، كما تم تخفيض أسعار التذاكر بشكل كبير في جميع مباريات البطولة، وأفادت ميل سبورت أن العديد من الذين اشتروا التذاكر في وقت مبكر حصلوا على تعويضات جزئية.


الفيفا ينقل الجماهير ليخفي المقاعد الفارغة في كأس العالم للأندية

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

كأس العالم للأندية

الفيفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس برشلونة يشارك في "مسيرة الكوليه" احتفالًا بالذكرى 125 لتأسيس النادي
الحرب قد تُبعد مهدي طارمي عن كأس العالم للاندية

اقرأ ايضا في كرة القدم

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب
04:14

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب

حقق حلمه بممارسة علاقة في منتصف ملعب ناديه

04:14

قصة لاعب دولي وفضيحة جنسية مع عارضة "بلاي بوي" في الملعب

حقق حلمه بممارسة علاقة في منتصف ملعب ناديه

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة
04:11

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة

يُعد إنجازًا كبيرًا للنادي ومجتمع المدينة التي ينتمي اليها

04:11

فيديو - نادي يحتفل بلقب الدرجة السادسة بطريقة مبدعة

يُعد إنجازًا كبيرًا للنادي ومجتمع المدينة التي ينتمي اليها

"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة
04:09

"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة

04:09

"مراهقو برشلونة" ... نجاح في الميدان وفي الدراسة

أنهى نجم برشلونة الشاب باو كوبارسي اختبارات القبول في الجامعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025