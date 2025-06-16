فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية

Lamine Yamal has won the Nations League Goal of the Tournament Award.



Take a look at the goals 😂 We are never beating the Barcelona PR 😭



pic.twitter.com/BrdvuVCqHV — SENYO (@Senyyo) June 14, 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختيار هدف النجم الإسباني الشاب لامين يامال في شباك هولندا كأفضل هدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، متفوقًا على أهداف رائعة لكل من فرانسيسكو كونسيكاو وبرونو فيرنانديز.وجاء هدف نجم برشلونة الحاسم من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد جهد جماعي مميز، ليمنح اللاعب الواعد هذا التقدير، رغم أن الهدف لم يكن الأجمل من الناحية البصرية مقارنة بأهداف المنافسين.وحل هدف كونسيكاو في المركز الثاني، بينما جاء هدف فيرنانديز في المركز الثالث، بعدما تم ترشيح عشرة أهداف للتصويت النهائي.وأثار اختيار يامال جدلاً واسعًا بين الجماهير والنقاد، الذين رأى كثير منهم أن هناك أهدافًا أكثر إبهارًا من الناحية الجمالية، لكن قرار "يويفا" يعكس اعتماد معايير تتعلق بالسياق الفني ودقة التنفيذ وأهمية الهدف.بهذا الإنجاز الجديد، يواصل لامين يامال تثبيت مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، مضيفًا جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته.