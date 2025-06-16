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فيديو - جماهير بالميراس تغزو "تايمز سكوير" في نيويورك

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فيديو - جماهير بالميراس تغزو &quot;تايمز سكوير&quot; في نيويورك
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كرة القدم

2025-06-16 | 00:29
فيديو - جماهير بالميراس تغزو "تايمز سكوير" في نيويورك

عرض استثنائي من جماهير نادي بالميراس البرازيلي

شهدت ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك، عرضًا استثنائيًا من جماهير نادي بالميراس البرازيلي، قبل مواجهة فريقهم المرتقبة أمام بورتو البرتغالي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم للأندية 2025.
فقد تجمّع الآلاف من مشجعي بالميراس، مرتدين قمصان الفريق الخضراء، في قلب نيويورك، مرددين الأهازيج والأغاني، على الرغم من الأجواء الملبدة بالغيوم، استعدادًا لدعم فريقهم في البطولة العالمية.
وامتلأت مدرجات ملعب "ميتلايف" مساء أمس الأحد بالجماهير البرازيلية، مع خوض بالميراس، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات، أولى مبارياته في البطولة أمام بورتو، وانتهت (0-0) ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي (انتهت سلبية أيضاً).
وفي مشهد آخر من "تايمز سكوير"، رصدت العدسات وصول جماهير الترجي الرياضي التونسي، وأكد شهود عيان أن الأجواء بين جماهير الناديين كانت ودية وسلمية، حيث يستعد التوانسة لدعم فريقهم في مباراته المقررة اليوم الإثنين أمام فلامنغو البرازيلي، ضمن المجموعة الرابعة.




فيديو - جماهير بالميراس تغزو "تايمز سكوير" في نيويورك

رياضة

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بالميراس

بورتو

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