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منتخب حديث الولادة يخوض مباراته الدولية الأولى

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منتخب حديث الولادة يخوض مباراته الدولية الأولى
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كرة القدم

2025-06-16 | 01:04
منتخب حديث الولادة يخوض مباراته الدولية الأولى

دولة صغيرة مكونة من مجموعة جزر في المحيط الهادئ

أعلن اتحاد كرة القدم في جمهورية "جزر مارشال"، وهي دولة صغيرة مكونة من مجموعة جزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أن منتخب البلاد سيخوض أول مباراة دولية في تاريخه، وذلك في شهر آب - أغسطس المقبل.
ويخوض منتخب جزر المارشال، التي تتبع لأوقيانوسيا، المباراة ضمن "كأس أوتريغر للتحدي 2025" في ولاية أركنساس الأميركية، حيث يلعب ضد جزر فيرجن الأميركية، المصنفة في المركز الـ208 عالميا، يوم الخميس، 14 آب - أغسطس. 
ويختتم الفريق مشواره ضد جزر تركس وكايكوس، المصنفة في المركز الـ206، حيث يخوض مباراته الثانية والأخيرة يوم السبت 16 آب - أغسطس، وتقام المباراتين على ملعب ويليامز بولدوغ، الذي يتسع لـ6000 متفرج، والذي يتبع لمدرسة سبرينغديل الثانوية. 






منتخب حديث الولادة يخوض مباراته الدولية الأولى

رياضة

كرة القدم

جزر مارشال

كأس أوتريغر للتحدي

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