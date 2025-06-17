فيديو - آيس كريم باسم دي بروين في نابولي

🇮🇹 🍨



"كيفن دي براوني"



في نابولي اخترعوا جيلاتو جديد بأسم كيفن دي بروين ✌️😆



pic.twitter.com/BuJu91c7yj — Majid Al Mheiri 🇦🇪 (@MajidMheiri) June 16, 2025

لا يزال النجم البلجيكي محتفظًا بمكانته رغم تقدمه في السن، وسيشكّل دفعة كبيرة للمدرب أنطونيو كونتي، واللاعبين روميلو لوكاكو وسكوت مكتوميناي.انتقل كيفين دي بروين، أحد أفضل لاعبي جيله، إلى نابولي هذا الأسبوع، حيث غيّر ناديه للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، من دون ضجة تُذكر.سيبلغ دي بروين من العمر 34 عاما حين يخوض أولى مبارياته مع نابولي، وتشير السنتان الماضيتان في مانشستر سيتي إلى أن جسده لم يعد قادرا على الأداء بنفس المستوى السابق.ومع ذلك، فإن لاعبًا ساهم بثمانية أهداف و17 تمريرة حاسمة في الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم مشاركته في 34 مباراة فقط كأساسي، لا يزال لديه الكثير ليقدّمه، وربما لا يزال تأثيره كنجم قائد حاضرًا بقوة.وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فقد أضاف حساب نابولي على إنستغرام 500 ألف متابع، أي أكثر من 10% من إجمالي متابعيه، خلال ساعات من إعلان صفقة دي بروين، وقام أحد المحلات الشهيرة في المدينة بابتكار أيس كريم، منحه اسم النجم البلجيكي.