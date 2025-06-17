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فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات

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فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات
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كرة القدم

2025-06-17 | 01:17
فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات

عادت إلى النادي بعد ثماني سنوات من مغادرته

وقّعت المدافعة المركزية لايا أليكساندري، البالغة من العمر 24 عامًا، رسميًا عقدها الجديد مع نادي برشلونة، معلنةً عودتها إلى النادي بعد ثماني سنوات من مغادرته، عقب تخرجها من فئاته العمرية.
تنضم أليكساندري إلى الفريق كبديلة لإنغريد إنغن، وتُعد أول صفقة يبرمها برشلونة لموسم 2025-2026.
انضمت اللاعبة الدولية الإسبانية التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والعشرين في 25 آب - أغسطس إلى النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، وارتبطت بعقد يمتد حتى عام 2029.
حضر حفل التوقيع كل من رئيس النادي جوان لابورتا، وعضو مجلس الإدارة تشافي بويغ، والمدير الرياضي مارك فيفيس، بالإضافة إلى عائلة أليكساندري، حيث قدم لها الرئيس الشارة الفضية للنادي تقديرًا لكونها عضوًا فيه منذ 25 عامًا، وهي محطة ستحققها رسميًا في عام 2025.
انضمت أليكساندري إلى أكاديمية لاماسيا في برشلونة بعمر 11 عامًا، وظهرت لأول مرة مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهي في الرابعة عشرة من عمرها خلال موسم 2015-2016.، وغادرت بسبب قلة الفرص في عام 2017 إلى أتلتيكو مدريد، حيث لعبت لخمسة مواسم.
ثم ثلاث سنوات مع مانشستر سيتي، قبل أن تعود إلى جذورها في برشلونة، حيث ستجتمع بزميلاتها السابقات مثل أيتانا بونماتي وباتري غيخارّو وأونا باتيي.
تزوّجت أليكساندري يوم أول أمس، قبل انضمامها مباشرة إلى المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة أوروبا المقبلة، وانتشر فيديو لها وهي صغيرة، حيث كانت تُنشد مع والدها نشيد البلوغرانا.




فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات

رياضة

كرة القدم

لايا أليكساندري

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