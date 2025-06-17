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وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد

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وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد
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كرة القدم

2025-06-17 | 01:24
وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد

وجّه مطار جون لينون رسالة ساخرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد

وجّه مطار جون لينون في مدينة ليفربول رسالة ساخرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، بعد انتقاله رسمياً إلى ريال مدريد، من نادي ليفربول.
ونشر اللاعب مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" يوثّق رحلته إلى مدريد، مرفقاً إياه برمز منزل وقلب أبيض، واستغل مطار ليفربول المنشور للرد بتعليق ساخر "لقد سافر من مانشستر"، مع رمز تعبيري للأفعى، قبل أن يتم تعديل الرمز.
الصفقة التي بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، جاءت استباقاً لمشاركة ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث ستكون مباراته الأولى أمام الهلال السعودي يوم غدٍ الأربعاء، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين جماهير ليفربول.



وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ترينت ألكسندر أرنولد

ريال مدريد

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