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استشهاد لاعب فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي

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استشهاد لاعب فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي
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كرة القدم

2025-06-18 | 01:38
استشهاد لاعب فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي

استشهد جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة

ذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن لاعب نادي خدمات جباليا عبد الله مازن حويلة، استشهد جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة.
ونشر الاتحاد عبر حسابه على منصة إكس صورة للاعب وأرفقها بعبارة "استشهاد لاعب نادي خدمات جباليا، عبد الله مازن حويلة، جراء العدوان الإسرائيلي".
كذلك، أعلن الاتحاد الفلسطيني ان الإسرائيليين ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مبنى الاتحاد وملعب فيصل الحسيني، حيث "تسرب الغاز إلى داخل مبنى الاتحاد، ما تسبب في إصابة عدد من الموظفين بحالات اختناق وحرقة في العيون، واحتراق أجزاء من عشب ملعب فيصل الحسيني".


استشهاد لاعب فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

نادي خدمات جباليان عبد الله مازن حويلة

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