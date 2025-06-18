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فيديو - لامين يامال في عطلة فاخرة برفقة مضيفة طيران تكبره بـ١٣ عاماً

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فيديو - لامين يامال في عطلة فاخرة برفقة مضيفة طيران تكبره بـ١٣ عاماً
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كرة القدم

2025-06-18 | 01:47
فيديو - لامين يامال في عطلة فاخرة برفقة مضيفة طيران تكبره بـ١٣ عاماً

ظهرا في صور متعددة منفصلة من الموقع نفسه

ذكرت وسائل اعلام مختلفة أن نجم برشلونة الشاب لامين يامال، البالغ من العمر سبعة عشر عاما، يقضي عطلة في إيطاليا، برفقة مضيفة الطيران والمؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز، التي تكبره بثلاثة عشر عامًا.
يامال، الذي يستمتع بفترة راحة بعد خسارة منتخب إسبانيا أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وفاسكيز ظهرا في صور متعددة منفصلة من الموقع نفسه، وسط أجواء رفاهية واضحة، شملت رحلات بحرية وجولات بطائرة مروحية، ما أثار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

لكنّ لاعب برشلونة نفى بشكل قاطع هذه الشائعات، مؤكِّدًا للصحفي خافي دي أُويُوس أن العلاقة غير موجودة، وأنه كان في الرحلة مع عدد من زملائه في برشلونة، وأشار الصحفي المختصّ بأخبار المشاهير إلى احتمال ارتباط فاسكيز بلاعب آخر من برشلونة.
وتصاعد الجدل على مواقع التواصل بسبب فارق السن، ما دفع فاسكيز للرد على الهجوم برسالة قالت فيها "ما يقوله الآخرون عني يعكس حقيقتهم لا حقيقتي ... أتمنى الشفاء لمن يتمنى لي الشر".
وبدأت المؤثرة كمضيفة طيران قبل أن تتحول إلى عالم الشهرة مع أكثر من مليون متابع، أما يامال، فيُعتقد أنه أعزب حاليًا بعد سلسلة علاقات قصيرة، ويستعد للسفر إلى البرازيل للقاء النجم نيمار، قدوته في الطفولة.


فيديو - لامين يامال في عطلة فاخرة برفقة مضيفة طيران تكبره بـ١٣ عاماً

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

فاتي فاسكيز

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