اتهام نجم تشيلسي بتعاطي المنشطات والعقوبة المحتملة 4 سنوات

قد يواجه النجم الدولي الأوكراني حظراً لأربع سنوات

اتُهم ميخايلو مودريك، 24 عاماً، من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بانتهاك لوائح المنشطات، وعلّق ناديه تشيلسي بالقول "بما أن هذه القضية لا تزال قيد النظر، فليس بوسعنا التعليق أكثر في الوقت الحالي".

وبموجب اللوائح الحالية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد يواجه النجم الدولي الأوكراني، حظراً لمدة تصل إلى أربع سنوات في حال ثبوت تعاطيه للمنشطات.

في المقابل، نشر المهاجم على حسابه على إنستغرام عقب ثبوت تعاطيه للمنشطات في كانون الثاني - ديسمبر الماضي، أنه "صُدم" من النتيجة، وأكد حينها أنه "لم يرتكب أي خطأ".







