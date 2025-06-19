لماذا تخلى جوب بيلينغهام عن اسم العائلة؟

يضع على قميصة اسمه الاول (جوب) وليس اسم العائلة (بيلينغهام)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، قرر منذ العام 2023، بأن يضع على قميصة اسمه الاول (جوب) وليس اسم العائلة (بيلينغهام).

وأشارت الى ان اللاعب الإنجليزي، الذي انتقل من سندرلاند الى بروسيا دورتموند الألماني، سيراً على خطى شقيقه، يحظى بتقدير واسع، وقد تنبأ العديد من النقاد بأن يسير على خطى شقيقه الأكبر، الذي أصبح أحد أبرز نجوم العالم قبل أن يتخطى حاجز الـ21 عاما.

وقالت الصحيفة أن سبب قرار جوب يعود الى رغبته في أن لا يُنظر إليه على أنه يعيش على اسم شقيقه وإنجازاته، ونقلت عن أحد مدربيه السابقين أنه "يحاول خلق هويته الخاصة".

يذكر ان جوب بيلينغهام شارك في أول مباراة رسمية مع دورتموند بمواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.









