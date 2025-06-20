فيديو - مشجع بالميراس: "أوقفوا المباراة .. هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي"

مشجع لـ بالميراس : ببساطه اوقفوا المباراه هذه اشياء لا نراها الا في الولايات المتحده الامريكيه , انظروا الى الشمس الحارقه ، الاجواء حاره بشكل جنوني , هذا اغرب شيء شاهدته في حياتي . pic.twitter.com/wOgsnW8ZT7 — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) June 19, 2025

أثار أحد مشجعي نادي بالميراس البرازيلي الجدل بما قاله خلال مباراة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أبدى دهشته من الأجواء الحارة وغير المعتادة التي شهدتها المواجهة.وقال المشجع "ببساطة، يجب إيقاف المباراة .. هذه أشياء لا نراها إلا في الولايات المتحدة الأميركية، انظروا إلى الشمس الحارقة، الأجواء حارة بشكل جنوني، هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي".وبالفعل، تم تعليق المباراة بين النادي البرازيلي والأهلي المصري بسبب الطقس، وكان بالميراس متقدما (2-0) في الدقيقة 62، عندما اضطر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإيقاف اللعب في نيوجيرسي.وطُلب الحكم من الجماهير في ملعب "ميتلايف"، الذي يستضيف نهائي كأس العالم المقبلة، التوجه إلى المناطق الداخلية للاحتماء من الأحوال الجوية، كما أجبر المعلقون على قطع التغطية المباشرة والعودة إلى الاستوديو.واستؤنفت المباراة بعد 48 دقيقة من خروج اللاعبين من أرض الملعب، ليكمل بالميراس طريقه نحو الفوز (2-0).يُذكر أنّ المباراة بين ريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي في مدينة سينسيناتي تعرضت أيضًا للتأخير بسبب الأحوال الجوية.