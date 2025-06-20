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فيديو - لامين يامال يحقق حلمه بلقاء نيمار في البرازيل

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فيديو - لامين يامال يحقق حلمه بلقاء نيمار في البرازيل
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كرة القدم

2025-06-20 | 01:15
فيديو - لامين يامال يحقق حلمه بلقاء نيمار في البرازيل

شارك اللاعبان لقطات من اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حقق النجم الإسباني الشاب لامين يامال واحداً من أحلامه، بلقاء خاص مع النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال عطلته الصيفية في البرازيل.
وحظي يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، بفرصة اللعب إلى جانب نيمار في مباراة ودية بكرة القدم الشاطئية (footvolley) على شاطئ ساو باولو، في أجواء مليئة بالمرح والود، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمعجبين.
وشارك اللاعبان لقطات من هذا اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب نيمار وهو يمازح يامال قائلاً "إنه برازيلي أكثر منّا".
ويُعرف عن يامال إعجابه الكبير بنيمار منذ أيام طفولته في أكاديمية "لا ماسيا"، حيث صرّح سابقًا أن النجم البرازيلي كان مصدر إلهامه الأول في كرة القدم.
يأتي هذا اللقاء في إطار العطلة الصيفية للاعب برشلونة، عقب موسم طويل مع النادي والمنتخب الإسباني، استعدادا للعودة إلى تدريبات الفريق.
في المقابل، يقضي نيمار إجازته الحالية في بلاده، وسط تكهنات بشأن مستقبله الكروي، سواء بالاستمرار مع سانتوس أو العودة إلى الملاعب الأوروبية.


فيديو - لامين يامال يحقق حلمه بلقاء نيمار في البرازيل

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

نيمار

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