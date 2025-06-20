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أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن

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أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن
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كرة القدم

2025-06-20 | 01:18
أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن

تعيين الإسباني كارلوس كوستا مدربا لبارما

أعلن نادي بارما الإيطالي، يوم أمس الخميس، تعيين الإسباني كارلوس كوستا مدربا للفريق الأول، ليصبح بذلك أصغر مدرب في الدوري الإيطالي، منذ ما يقارب مئة عام.
ويبلغ كوستا من العمر 29 عاما، وهذه هي تجربته الأولى كمدير فني، بعد أن قضى السنوات الخمس الماضية مساعدا للمدرب في نادي آرسنال الإنجليزي.
ووقع المدرب الإسباني عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث، وهو يمتلك خبرة سابقة في الكرة الإيطالية، حيث عمل مساعدا لمدرب ليوفنتوس تحت 17 عاما لمدة عامين، كما سبق له العمل مع فرق الشباب في أتلتيكو مدريد.
وينحدر كوستا من جزيرة مايوركا، ويُعد ثاني أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد إيليو لوشي الذي تولى تدريب ترييستينا كلاعب ومدرب عام 1939، وكان يبلغ من العمر حينها 29 عاما و9 أشهر و20 يوما.
وسيقود كوستا بارما لأول مرة في مواجهة يوفنتوس، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لخلفيته السابقة مع النادي.
وكان المدرب الإسباني قد بدأ مسيرته التدريبية في مدريد عندما كان طالبًا، حيث تواصل مع الأجهزة الفنية لأندية العاصمة حتى تلقى ردًا من مدرب فريق أتلتيكو مدريد تحت 12 عامًا، لتكون تلك الخطوة بداية رحلته التدريبية.
وجاء تعيين كوستا بعد رحيل المدرب السابق لبارما، كريستيان كيفو، الذي قاد الفريق للبقاء في دوري الأضواء قبل انتقاله لتدريب إنتر ميلان.



أصغر مدرب في الدوري الإيطالي منذ نحو قرن

رياضة

كرة القدم

بارما

كارلوس كوستا

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