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مشجع ليفربولي يرصد "أخطاء" ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

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مشجع ليفربولي يرصد &quot;أخطاء&quot; ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد
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كرة القدم

2025-06-20 | 01:19
مشجع ليفربولي يرصد "أخطاء" ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

قام بتوثيق كافة "أخطاء" ترينت ألكسندر أرنولد

تعرّض أحد مشجّعي ليفربول لوابل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بتوثيق كافة "أخطاء" ترينت ألكسندر أرنولد، خلال ظهوره الأول بقميص ريال مدريد.
وشارك النجم الإنجليزي لأول مرة مع الميرينغي، ليل الأربعاء، خلال مباراة الفريق أمام الهلال السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب "هارد روك" في ميامي.
وبعد انتقاله المثير للجدل من ليفربول إلى ريال مدريد الأسبوع الماضي، لم تكن البداية مثالية لألكسندر أرنولد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1). 
ولم تسلم مشاركة ألكسندر أرنولد، إذ تعرض اللاعب لانتقادات من جماهير ريال مدريد بعد أداء متواضع في ظهوره الأوّل، قبل أن يتمّ استبداله في الدقيقة الخامسة والستين بزميله لوكاس فاسكيز.
ولم يقتصر التدقيق على جمهور ريال مدريد، بل انضم إليهم بعض مشجعي ليفربول، حيث قام أحدهم بتوثيق جميع "أخطاء" اللاعب دقيقة بدقيقة، وكتب "1’ لمسة ثقيلة، 3’ ارتباك في مواجهة لاعب واحد، 18’ هدف من جهته (تسلل)، 36’ فشل في الإبعاد، 41’ هدف في مرماه، 62’ عرضية سيئة (مرة أخرى)".
واختتم المشجع اللائحة بتعليق ساخر "64’ أداء كارثي وتم استبداله".



مشجع ليفربولي يرصد "أخطاء" ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ترينت ألكسندر أرنولد

ريال مدريد

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