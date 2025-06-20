اتهام النجم الفرنسي بالعنف النفسي ضد محامية برازيلية

بناءً على شكوى مقدمة من محاميته وعشيقته السابقة

وجّهت السلطات البرازيلية تهمة "العنف النفسي" الى النجم الفرنسي السابق ديميتري باييت، لاعب وست هام ومرسيليا السابق، بناءً على شكوى مقدمة من محاميته وعشيقته السابقة، البرازيلية لاريسا ناتاليا فيراري.

وكانت القضية قد رُفضت في البداية، قبل أن يتم قبولها بعد استئناف، وفقاً لما ذكرته صحيفة "غلوبو إسبورتي"، واتهمت فيراري، التي تعاني من اضطرابات نفسية، باييت بإجبارها على القيام بأفعال مهينة، منها شرب بولها وتصوير مشاهد جنسية غريبة.

أمّا اللاعب، الذي أنهى مؤخرًا عقده مع نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، فقد أقرّ بالعلاقة، لكنه شدد على أن كل ما حدث كان بموافقتها، فيما اعتبرت فيراري أن اللاعب استغل حالتها النفسية لتحقيق مكاسب شخصية، فيما نفت محامية اللاعب الاتهامات، وأكدت أن العلاقة كانت بالتراضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه باييت انتقادات واسعة، خاصة بعد مطالبات فيراري العلنية بـ"العدالة"، مؤكدة أن القضية ليست مرتبطة بأي دوافع مالية.





