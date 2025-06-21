نادٍ ينضمّ لتمويل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة !!

العقبة الوحيدة أمام الصفقة هي قيمة الشرط الجزائي المرتفعة

برشلونة عازم بقوة على التعاقد مع نيكو ويليامز، لكن العقبة الوحيدة أمام الصفقة هي قيمة الشرط الجزائي المرتفعة، والتي تبلغ 62 مليون يورو، بالإضافة إلى تسجيل اللاعب ومشكلة سقف الرواتب في النادي.

ولمساعدة النادي الكتالوني في توفير قيمة الصفقة، بدأ المشجعون بالفعل في جمع التبرعات وإرسال الأموال للنادي عبر الهدايا على تطبيق تيك توك.

وجاءت المفاجأة من نادي زينيت سانت بطرسبرغ، بطل الدوري الروسي 10 مرات والمتوج بكأس الاتحاد الأوروبي، إذ انضم إلى هذه الحملة، حيث ظهر انه تبرّع بمبلغ للنادي الاسباني.

وببساطة، يبدو أن الجميع يريد رؤية نيكو وليامز إلى جانب لامين يامال بقميص برشلونة.





