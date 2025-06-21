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هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟

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هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟
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كرة القدم

2025-06-21 | 03:46
هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟

أحد أعظم منفذي الركلات الحرة في تاريخ اللعبة

واصل ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، تعزيز مكانته كأحد أعظم منفذي الركلات الحرة في تاريخ اللعبة، بعدما أظهرت الإحصائيات أنه سجل منذ العام 2018 اجمالي 34 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، متفوقًا على عدد أهدافه من ركلات الجزاء في نفس الفترة، والتي بلغت 33 هدفًا.
هذا التفوق يؤكد البراعة الخاصة لميسي في تنفيذ الكرات الثابتة، وتحويلها إلى أهداف بطريقة استثنائية، جعلته يتفوّق حتى على نفسه من علامة الجزاء، في دلالة واضحة على تطوره المستمر رغم تقدمه في السن.
وبهذا الأداء المذهل، نجح ميسي في رفع رصيده إلى 68 هدفًا، ليصبح ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، خلف البرازيلي جونينيو الذي يتصدر القائمة برصيد 77 هدفًا، وبيليه صاحب الـ70 هدفًا.
وجاء ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف من الركلات الحرة على النحو التالي:
1. جونينيو - 77 هدفًا
2. بيليه - 70
3. ليونيل ميسي - 68
4. فيكتور ليغروتاغلي - 66
5. رونالدينيو - 66
6. ديفيد بيكهام - 65
7. كريستيانو رونالدو - 64
الاقتراب المتسارع لميسي من الرقم القياسي لجونينيو يفتح باب التوقعات حول إمكانية تخطيه لهذا الإنجاز خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار النجم الأرجنتيني في تقديم مستويات مميزة سواء مع المنتخب أو في مشواره الحالي مع إنتر ميامي الأميركي.



هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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