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لامين يامال نفى محاولته لقاء نجمة أفلام للبالغين .. والأخيرة تهدّد

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لامين يامال نفى محاولته لقاء نجمة أفلام للبالغين .. والأخيرة تهدّد
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كرة القدم

2025-06-22 | 03:22
لامين يامال نفى محاولته لقاء نجمة أفلام للبالغين .. والأخيرة تهدّد

نفى محاولته لقاء ممثلة الأفلام الإباحية الإسبانية كلوديا بافيل

خرج النجم الإسباني الشاب لامين يامال (17 عامًا)، لاعب برشلونة، لينفي محاولته لقاء ممثلة الأفلام الإباحية الإسبانية كلوديا بافيل، بعد انتشار تقارير إعلامية عن محاولة ترتيب لقاء بينهما.
وفي تصريحات لبرنامج "تاردي إيه آر"، أكد يامال أنّه لم يلتقيَها "لأنه لم يكن مهتمًا"، موضحًا أنه يعيش مع والدته التي لا تسمح باستقبال النساء.
وكشف الصحفي الإسباني أليكس ألفاريز وجود مزاعم بأن بافيل كانت تخطط لاستئجار مصور محترف وبيع صور اللقاء لتحقيق مكاسب إعلامية، وهو ما نفته لاحقًا عبر حساباتها الشخصية.
وردّت باليل على ما قيل بحقها، مؤكدة أنّ يامال هو من سعى للتواصل معها، بل وادعت وجود رسائل صوتية تثبت حديثه عن الرغبة في اللقاء، كما اتهمته بمحاولة تهديدها حتى لا تكشف عن محادثاتهما.
وقالت بافيا إنّها لم ترتب أي لقاء، ولم تسعَ وراء الشهرة أو المال، وكل ما تطلبه التوقف عن تلقي الرسائل المسيئة، علماً انها ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، حيث سبق لها أن دخلت في خلاف علني مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكير كاسياس في وقت سابق.
وتزايد الجدل حول اللاعب الشاب بعد ظهور صوره مؤخرًا مع المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز (29 عامًا) أثناء عطلتهما في إيطاليا، لكن النجم الشاب نفى وجود علاقة عاطفية بينهما.



لامين يامال نفى محاولته لقاء نجمة أفلام للبالغين .. والأخيرة تهدّد

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

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