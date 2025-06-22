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فيديو - جوب يقتفي اثر شقيقه جود

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فيديو - جوب يقتفي اثر شقيقه جود
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كرة القدم

2025-06-22 | 03:30
فيديو - جوب يقتفي اثر شقيقه جود

بعد أداءه المميز في فوز بروسيا دورتموند على ماميلودي صن داونز

بعد أداءه المميز في فوز بروسيا دورتموند الالماني على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (٤-٣) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم للأندية الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، نال جوب بيلينغهام جائزة أفضل لاعب.
ووسط إشادات واسعة من الصحافة الأوروبية بأدائه، كتبت صحيفة "آس" الإسبانية "ذكّرنا بجود بيلينغهام"، شقيقه الأكبر ونجم ريال مدريد الحالي، من حيث الحضور البدني واللمسات الحاسمة.
وانتقل جوب بيلينغهام إلى صفوف بوروسيا دورتموند في العاشر من حزيران - يونيو الجاري آتياً من سندرلاند الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو ثمانية وعشرين مليون جنيه إسترليني، وعقد يمتد لخمسة مواسم.
وشارك جوب في المباراة الثانية له مع الفريق، بعد مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة فلومينينسي البرازيل الأسبوع الماضي.
ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة مجموعته، ليقترب خطوة من ضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، قبل مواجهة مرتقبة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



فيديو - جوب يقتفي اثر شقيقه جود

رياضة

كرة القدم

بروسيا دورتموند

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كأس العالم للأندية

جوب بيلينغهام

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