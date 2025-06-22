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مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج

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مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج
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كرة القدم

2025-06-22 | 03:32
مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج

احتفل النجم النرويجي مارتن أوديغارد بزفافه رسميا من هيلين سبيلينغ

احتفل النجم النرويجي مارتن أوديغارد، قائد أرسنال، بزفافه رسميًا من هيلين سبيلينغ، في حفل أقيم في العاصمة النرويجية أوسلو، وسط حضور زملائه في الفريق وعدد من الأصدقاء والمقربين.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن أوديغارد تزوج من سبيلينغ، وهي راقصة محترفة، في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي بعيداً عن الأضواء، حيث غيّر وضعه الاجتماعي إلى "متزوج" في السجلات الرسمية النرويجية، فيما أضافت هي لقب "أوديغارد" إلى اسمها.
وفي كانون الأوّل - ديسمبر 2024، استقبل الثنائي مولودهما الأول، حيث أعلنا الخبر بصورة ليد الطفل مع تعليق: "نحبك كثيرًا، صغيرنا الجميل."
وبعد سبعة أشهر من زواجهما الرسمي، اقام أوديغارد وسبيلينغ حفل زفاف وسط أجواء مبهجة في أوسلو، وظهرا مبتسمين أمام عدسات المصورين وهما يجلسان داخل سيارة أنيقة، حيث ارتدى قائد أرسنال بدلة رسمية أنيقة.
ورافق الثنائي في الحفل عدد من نجوم أرسنال، أبرزهم بوكايو ساكا الذي ظهر برفقة صديقته تولامي بينسون، وكاي هافيرتز الذي تألق ببدلة سوداء وربطة عنق، ولياندرو تروسارد برفقة زوجته لورا هيلفن.
أما العروس فتألقت بفستان زفاف أنيق وشعر أشقر مسحوب إلى الخلف، وظهرت واقفة في السيارة وهي تحتفل باليوم الكبير.
هيلين سبيلينغ ليست مجرد زوجة لنجم كرة القدم، فهي راقصة محترفة في رصيدها 17 ميدالية ذهبية في بطولات الرقص على مستوى النرويج، ولديها أكثر من 180 ألف متابع على إنستغرام، وقد أسست استوديو للرقص وعلامة تجارية للأزياء.



مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج

رياضة

كرة القدم

مارتن أوديغارد

أرسنال

هيلين سبيلينغ

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