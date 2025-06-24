حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن

وقع الحادث يوم أمس الاثنين وأسفر عن إصابة المدرب والطبيب بجروح

تلقى جمهور نادي الوداد المغربي صدمة بعد ورود أنباء عن تعرض مدرب الفريق، محمد أمين بنهاشم، وطبيب النادي عبد الرزاق هيفتي، لحادث سير مروع في واشنطن.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، وقع الحادث يوم أمس الاثنين وأسفر عن إصابة المدرب والطبيب بجروح خطيرة، وسط حالة من القلق بين محبّي النادي.

وأفادت التقارير لاحقا أنّ محمد أمين بنهاشم تلقى الإسعافات الطبية اللازمة واستعاد وعيه، وحالته مستقرّة ولا تشكّل خطرا على حياته، كما تأكّد أنّ الطبيب عبد الرزاق هيفتي في وضع صحّي آمن ومستقر.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الوداد أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية، وهي الهزيمة التي أنهت مشوار الفريق في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتولى بنهاشم تدريب الوداد في أيار - مايو 2025، بعد مسيرة طويلة داخل النادي شغل خلالها عدة مناصب من بينها مساعد مدرب، مدرب مؤقت، ومدير رياضي.





