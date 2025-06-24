عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم هدفاً رمزياً في إيران
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم هدفاً رمزياً في إيران
القناة 14 الإسرائيلية: بعد إعلان ترمب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في #إيران
القناة 14 الإسرائيلية: بعد إعلان ترمب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في #إيران
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في طهران
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في طهران
ترامب: لن يتضرر أحد ووقف النار بين إيران وإسرائيل مستمر
ترامب: لن يتضرر أحد ووقف النار بين إيران وإسرائيل مستمر
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن
A-
A+

كرة القدم

2025-06-24 | 00:36
حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن

وقع الحادث يوم أمس الاثنين وأسفر عن إصابة المدرب والطبيب بجروح

تلقى جمهور نادي الوداد المغربي صدمة بعد ورود أنباء عن تعرض مدرب الفريق، محمد أمين بنهاشم، وطبيب النادي عبد الرزاق هيفتي، لحادث سير مروع في واشنطن.
وبحسب مصادر مقربة من النادي، وقع الحادث يوم أمس الاثنين وأسفر عن إصابة المدرب والطبيب بجروح خطيرة، وسط حالة من القلق بين محبّي النادي.
وأفادت التقارير لاحقا أنّ محمد أمين بنهاشم تلقى الإسعافات الطبية اللازمة واستعاد وعيه، وحالته مستقرّة ولا تشكّل خطرا على حياته، كما تأكّد أنّ الطبيب عبد الرزاق هيفتي في وضع صحّي آمن ومستقر.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الوداد أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية، وهي الهزيمة التي أنهت مشوار الفريق في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وتولى بنهاشم تدريب الوداد في أيار - مايو 2025، بعد مسيرة طويلة داخل النادي شغل خلالها عدة مناصب من بينها مساعد مدرب، مدرب مؤقت، ومدير رياضي.


حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن

رياضة

كرة القدم

الوداد المغربي

محمد أمين بنهاشم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيلينغهام يخشى على كأس العالم من ملاعب أميركا
أجمل ما في مونديال الأندية .. لاعبٌ يُناضل بعين واحدة

اقرأ ايضا في كرة القدم

"لا فابريكا" تتفوّق على "لا ماسيا" !!
00:44

"لا فابريكا" تتفوّق على "لا ماسيا" !!

تحليل شامل للفترة من موسم 2005-2006 حتى موسم 2024-2025

00:44

"لا فابريكا" تتفوّق على "لا ماسيا" !!

تحليل شامل للفترة من موسم 2005-2006 حتى موسم 2024-2025

فيديو - تشيلسي يلجأ للمراوح الصناعية لمواجهة موجة الحر
00:43

فيديو - تشيلسي يلجأ للمراوح الصناعية لمواجهة موجة الحر

لجأ نادي تشيلسي الإنجليزي لاستخدام مراوح صناعية عملاقة خلال التدريبات

00:43

فيديو - تشيلسي يلجأ للمراوح الصناعية لمواجهة موجة الحر

لجأ نادي تشيلسي الإنجليزي لاستخدام مراوح صناعية عملاقة خلال التدريبات

بيلينغهام يخشى على كأس العالم من ملاعب أميركا
00:42

بيلينغهام يخشى على كأس العالم من ملاعب أميركا

أعرب نجم ريال مدريد عن قلقه من حالة الملاعب في الولايات المتحدة

00:42

بيلينغهام يخشى على كأس العالم من ملاعب أميركا

أعرب نجم ريال مدريد عن قلقه من حالة الملاعب في الولايات المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025