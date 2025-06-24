فيديو - تشيلسي يلجأ للمراوح الصناعية لمواجهة موجة الحر

Chelsea’s players are training infront of industrial sized fans as the temperature in Philadelphia reaches close to 40°c 🥵 pic.twitter.com/PRNjyM8pPE — Mail Sport (@MailSport) June 23, 2025

لجأ نادي تشيلسي الإنجليزي لاستخدام مراوح صناعية عملاقة خلال التدريبات، في محاولة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي تضرب ولاية فيلادلفيا الأميركية، والتي قاربت الأربعين درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.وشهدت التدريبات استخدام مراوح تبريد ضخمة بجانب الملعب للتخفيف من الأجواء الحارة والخانقة، في ظل موجة الحر التي تؤثر على أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.واتخذ الطاقم الفني والطبي للفريق هذه الإجراءات لضمان سلامة اللاعبين، من خلال تكثيف فترات التبريد وتوفير المياه بشكل دائم، إضافة إلى متابعة حالتهم الصحية لتجنّب أيّ إصابات مرتبطة بالإجهاد الحراري.وتأتي هذه الظروف الصعبة في وقت يخوض فيه تشيلسي تحديا كبيرا في البطولة العالمية، حيث يسعى إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية، وهو يخوض مباراته الثالثة فجر الغد بمواجهة الترجي التونسي، بعدما خسر أمام فلامنغو البرازيلي (1-3) وفوزه على لوس أنجلوس أف سي الأميركي (2-0) .