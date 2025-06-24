"لا فابريكا" تتفوّق على "لا ماسيا" !!

تحليل شامل للفترة من موسم 2005-2006 حتى موسم 2024-2025

أكد تقرير صادر عن معهد الإحصاء الرياضي الدولي (CIES) أن أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" تُعد الأكثر إنتاجا للمواهب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال العشرين عاما الماضية، متفوقة على أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا".

التقرير، الذي يمثل الإصدار الـ99 من سلسلة التقارير الشهرية للمعهد، تناول تحليلاً شاملاً للفترة الممتدة من موسم 2005-2006 حتى موسم 2024-2025، مستندا إلى عدد اللاعبين الذين تدرجوا في أكاديميات الأندية ولعبوا في الدوريات الكبرى في أوروبا خلال تلك الفترة.

وبحسب البيانات، تَصدَّر ريال مدريد القائمة بعدما قدّم 166 لاعبًا شاركوا في البطولات الكبرى خلال العقدين الماضيين، سواء من اللاعبين المعتزلين مثل إيكر كاسياس، راؤول غونزاليس وألفارو أربيلوا، أو من النجوم الحاليين مثل داني كارفاخال، داني باريخو، خوسيه كاليخون، وخوان ماتا.

وجاء نادي برشلونة في المركز الثاني بـ156 لاعبا تخرجوا من أكاديميته العريقة "لا ماسيا"، التي ساهمت في صقل مهارات نجوم كبار مثل ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، وما زالت تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم مراكز صناعة النجوم في العالم.

وتجلى تفوّق الأندية الإسبانية في إنتاج اللاعبين في وجود خمسة أندية إسبانية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حلّ أتلتيك بلباو سابعا، ريال سوسييداد تاسعا، وفالنسيا عاشرا.

أما على المستوى الأوروبي، فقد جاءت أكاديميات ليون وباريس سان جيرمان وستاد رين في المراكز المتقدمة، إلى جانب مانشستر يونايتد وأتالانتا.









