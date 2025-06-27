سوق انتقالات مجنون لليفربول لامس الـ200 مليوناً

أحدث صفقات المدرب الهولندي آرني سلوت في سوق الانتقالات الجارية

أعلن نادي ليفربول عن إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر لبورنموث، ميلوش كيركيز، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني، ضمن سلسلة تعاقدات الصيف التي من المتوقع أن يتجاوز مجموعها 200 مليون جنيه إسترليني.

كيركيز، البالغ من العمر 21 عامًا، وقّع عقداً يمتد لخمس سنوات مع "الريدز"، ليصبح أحدث صفقات المدرب الهولندي آرني سلوت في سوق الانتقالات الجارية.

وكان النادي قد ضمّ في وقت سابق الثنائي يريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، وزميله في الفريق فلوريان فيرتس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 116 مليون جنيه إسترليني، ما يجعلها مرشحة لتكون الأغلى في تاريخ الكرة البريطانية.

وكان ليفربول قد توصّل إلى اتفاق في آب - أغسطس الماضي لضم الحارس جورجي مامارداشفيلي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني من فالنسيا، على أن ينضم رسميًا إلى صفوف الفريق في الأول من تموز – يوليو المقبل.







