فيرشتابن رفض التصوير مع براد بيت في فيلم الفورمولا وان

رفض تصوير مشهد إضافي في ملهى ليلي إلى جانب النجم العالمي براد بيت

أفادت تقارير صحفية بأن بطل العالم الهولندي ماكس فيرشتابن رفض تصوير مشهد إضافي في ملهى ليلي إلى جانب النجم العالمي براد بيت، ضمن أحداث فيلم الفورمولا وان الجديد الذي يترقبه عشّاق الرياضة والسينما على حد سواء.

الفيلم الذي يحمل عنوان "F1" يشارك في بطولته كل من براد بيت، دامسون إدريس، وخافيير بارديم، وتدور أحداثه حول سائق سابق يعود إلى الحلبة ليشكّل ثنائيًا جديدًا مع زميله الشاب "جوشوا بيرس" في فريق خيالي يُدعى "APXGP".

وقدّم عدد من فرق الفورمولا وان دعماً كبيرًا لإنتاج الفيلم، حيث سمح فريق ماكلارين باستخدام مقره في ووكينغ كمركز للفريق الخيالي، كما أتاح فريق ويليامز استخدام نفق الرياح لمدة أربعة أيام.

أما حلبة سيلفرستون، فقد تم تخصيصها بالكامل لتصوير الفيلم على مدى ثلاثة أشهر في صيف 2023، وهو ما حرم السائقين الشباب من استخدامها خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من ذلك رفض فيرشتابن، سائق فريق ريد بُل وبطل العالم أربع مرات، المشاركة في مشهد ليلي إضافي مع براد بيت، كما تغيب عن العرض الأول للفيلم في نيويورك، وكذلك عن العرض الحصري للسائقين في موناكو.



