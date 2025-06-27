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مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي

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مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي
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كرة القدم

2025-06-27 | 03:21
مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي

لا تزال قضية "نيغريرا" تُلقي بظلالها على نادي برشلونة

لا تزال قضية "نيغريرا" تُلقي بظلالها على نادي برشلونة، فقد أفادت صحيفة إل موندو الإسبانية بأنّ مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد طلب من المحكمة استدعاء كلّ من جوان لابورتا، رئيس النادي الحالي، والمدربين السابقين للفريق الأول، لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، للإدلاء بشهاداتهم كشهود في القضية.
ويهدف الادعاء من هذه الخطوة إلى توضيح أسباب المدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية.
كما تسعى المحكمة إلى التحقق مما إذا كان المدرّبَين قد تلقيا تقارير فنية من نجل نيغريرا، ومدى تأثير تلك التقارير على إعداد الخطط الفنية للمباريات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مدرب أتلتيك بلباو الحالي، إرنستو فالفيردي، في إطار هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور عشرة أيام على قرار محكمة مقاطعة برشلونة برفض الطعون المقدّمة ضد تمديد التحقيقات من قبل ألبرت سولير، وجوسيب ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، وأوسكار غراو، والحكم الكاتالوني السابق تشافيير إسترادا فرنانديز.


مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي

رياضة

كرة القدم

نيغريرا

برشلونة

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