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الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية

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الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-06-28 | 01:58
الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية

تمّ الكشف عن العائدات الثابتة التي ستحصل عليها الأندية الأوروبية الـ12

تمّ الكشف عن العائدات الثابتة التي ستحصل عليها الأندية الأوروبية الـ12 المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُقام بنظامها الموسّع في الولايات المتّحدة الأميركيّة.
وتصدّر نادي ريال مدريد قائمة العائدات، بحصوله على مبلغ قدره 32.8 مليون يورو، متقدماً على مانشستر سيتي، الذي نال 30.9 مليون يورو.
وتوزعت الجوائز المالية على الأندية بحسب تصنيفها ومشاركاتها القارية في السنوات الأخيرة، وجاءت القائمة على النحو التالي:
1.    ريال مدريد (إسبانيا) – 32.8 مليون يورو.
2.    مانشستر سيتي (إنجلترا) – 30.9 مليون يورو.
3.    بايرن ميونيخ (ألمانيا) – 27.8 مليون يورو.
4.    باريس سان جيرمان (فرنسا) – 27.2 مليون يورو.
5.    بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 23.4 مليون يورو.
6.    إنتر ميلان (إيطاليا) – 21.6 مليون يورو.
7.    أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 19.7 مليون يورو.
8.    يوفنتوس (إيطاليا) – 17.1 مليون يورو.
9.    بورتو (البرتغال) – 16.7 مليون يورو.
10.    بنفيكا (البرتغال) – 14.6 مليون يورو.
11.    تشيلسي (إنجلترا) – 11.6 مليون يورو.
12.    رد بُل سالزبورغ (النمسا) – 11.2 مليون يورو.
وتهدف البطولة في نسختها الجديدة إلى تعزيز العوائد المالية وزيادة التنافسية، حيث تشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، وتُعد هذه العائدات الثابتة جزءًا من الحوافز المخصصة للأندية، إلى جانب الجوائز المرتبطة بنتائجها في البطولة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الجوائز في رفع القيمة التسويقية للبطولة وتأكيد مكانتها كأحد أبرز الأحداث في أجندة كرة القدم العالمية.


الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية

رياضة

كرة القدم

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

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