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فيديو - إسبانيا تواصل هيمنتها الأوروبية بلقب سابع في عام الانتصارات

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فيديو - إسبانيا تواصل هيمنتها الأوروبية بلقب سابع في عام الانتصارات
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كرة القدم

2025-06-28 | 02:00
فيديو - إسبانيا تواصل هيمنتها الأوروبية بلقب سابع في عام الانتصارات

أكد منتخب إسبانيا للشابات تحت 19 عامًا هيمنته على كرة القدم الأوروبية

أكد منتخب إسبانيا للشابات تحت 19 عامًا هيمنته على كرة القدم الأوروبية، بعدما توّج بلقبه السابع، عقب فوزه العريض على منتخب فرنسا (٤-٠) في النهائي.
وشهدت المباراة تألق الجيل الجديد من اللاعبات المولودات بين عامي 2006 و2008، حيث افتتحت القائدة كريس ليبران التسجيل بتسديدة قوية، قبل أن تضيف أغوتي الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي فرنسي.
وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا تفوقها، وأضافت سيراخوردي الهدف الثالث، ثم ختمت نويمي الرباعية بهدف رائع من خارج المنطقة.
بهذا الانتصار، حققت إسبانيا لقبها الرابع تواليًا في البطولة، لتسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا من حيث عدد الألقاب المتتالية، وأكبر عدد من الألقاب في تاريخ البطولة برصيد سبع تتويجات.



فيديو - إسبانيا تواصل هيمنتها الأوروبية بلقب سابع في عام الانتصارات

رياضة

كرة القدم

منتخب إسبانيا

منتخب فرنسا

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