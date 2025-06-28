فيديو - إسبانيا تواصل هيمنتها الأوروبية بلقب سابع في عام الانتصارات

Hiszpanki pierwszymi finalistkami EURO do lat 19 w Polsce! 👏

__#ESPITA 🇪🇸🇮🇹 2:0#LevelTheField #U19WEURO pic.twitter.com/kSo48ZwTkB — Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) June 24, 2025 Spain are champion of U19 Women's euro for record 7th time and 4th in a row . WHAT A strike by Noemi Bejarano pic.twitter.com/YfHQYo3cgk — T (@footy_work) June 27, 2025

أكد منتخب إسبانيا للشابات تحت 19 عامًا هيمنته على كرة القدم الأوروبية، بعدما توّج بلقبه السابع، عقب فوزه العريض على منتخب فرنسا (٤-٠) في النهائي.وشهدت المباراة تألق الجيل الجديد من اللاعبات المولودات بين عامي 2006 و2008، حيث افتتحت القائدة كريس ليبران التسجيل بتسديدة قوية، قبل أن تضيف أغوتي الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي فرنسي.وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا تفوقها، وأضافت سيراخوردي الهدف الثالث، ثم ختمت نويمي الرباعية بهدف رائع من خارج المنطقة.بهذا الانتصار، حققت إسبانيا لقبها الرابع تواليًا في البطولة، لتسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا من حيث عدد الألقاب المتتالية، وأكبر عدد من الألقاب في تاريخ البطولة برصيد سبع تتويجات.