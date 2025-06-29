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فيديو - الجماهير اليابانية تبهر العالم

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فيديو - الجماهير اليابانية تبهر العالم
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كرة القدم

2025-06-29 | 04:19
فيديو - الجماهير اليابانية تبهر العالم

في مشهد يعكس روحاً راقية وثقافة عالية

في مشهد يعكس روحاً راقية وثقافة عالية، لم تكتفِ جماهير نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بتقديم دعم حماسي لفريقها في بطولة كأس العالم للأندية، بل خطفت الأنظار بسلوك حضاري نادر.
فعلى الرغم من الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق أمام مونتيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد، قررت الجماهير البقاء في المدرجات بعد نهاية المباراة لجمع القمامة وتنظيف أماكنهم، في مشهد لاقى إشادة على نطاق واسع.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ دأبت الجماهير اليابانية على انتهاج هذا السلوك في بطولات دولية أخرى، ما يعكس التزامًا ثقافيًا واحترامًا كبيرًا للمكان والحدث الرياضي.
الروح الرياضية التي أظهرتها جماهير أوراوا لم تمر مرور الكرام، بل نالت إعجاب واحترام العالم، لتؤكد مرة أخرى أن تأثير الجماهير لا يقتصر على الهتاف والدعم، بل يتجسّد أيضًا في الأفعال التي تترك انطباعًا لا يُنسى.
 
فيديو - الجماهير اليابانية تبهر العالم

رياضة

كرة القدم

أوراوا ريد دايموندز

كأس العالم للأندية

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