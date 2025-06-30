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اعتقال بول إينس في إنجلترا !

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اعتقال بول إينس في إنجلترا !
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كرة القدم

2025-06-30 | 00:38
اعتقال بول إينس في إنجلترا !

صدم بسيارته حاجزًا وسطيًّا في مقاطعة تشيشير

تعرّض بول إينس، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، للاعتقال وتوجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد أن صدم بسيارته حاجزًا وسطيًّا في مقاطعة تشيشير يوم السبت.
وبحسب ما أفادت به الشرطة، فإن الحادث وقع مساءً من يوم السبت 28 حزيران - يونيو، حين تلقت بلاغًا عن اصطدام سيارة "رينج روفر" سوداء بالحاجز الوسطي على طريق "تشيستر هاي رود"، فحضرت دورية إلى الموقع واعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا، ليتبيّن لاحقًا أنّه بول إينس.
ووقع الحادث بالقرب من نادي "هيسوال" للغولف، وهو مكان اعتاد اللاعب السابق نشر صور منه على حسابه في إنستغرام.
ويُعتبر إينس أحد أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية في التسعينيات، إذ كان أول لاعب من ذوي البشرة السمراء يحمل شارة قيادة المنتخب الإنجليزي، وخاض 53 مباراة دولية، ويُذكر بشكل خاص لدوره البطولي في التعادل السلبي أمام إيطاليا، ما أسهم في تأهّل إنجلترا إلى كأس العالم 1998 بقيادة المدرب غلين هودل.



اعتقال بول إينس في إنجلترا !

رياضة

كرة القدم

بول إينس

مانشستر يونايتد

منتخب إنجلترا

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