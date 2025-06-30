الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اسطورة أتلتيك بيلباو مدرّباً لناد في الدرجة الخامسة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اسطورة أتلتيك بيلباو مدرّباً لناد في الدرجة الخامسة
A-
A+

كرة القدم

2025-06-30 | 00:50
اسطورة أتلتيك بيلباو مدرّباً لناد في الدرجة الخامسة

عاد قائد أتلتيك بيلباو إلى إسبانيا ليبدأ مسيرته التدريبية رسميا

عاد القائد السابق لنادي أتلتيك بيلباو، إيكر مونيايين، إلى إسبانيا ليبدأ مسيرته التدريبية رسميًا، بعدما أنهى عقده مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني.
وأعلن نادي ديريو، الناشط في الدرجة الخامسة الإسبانية، تعيين أسطورة بيلباو مدرّبًا للفريق، في أولى خطواته في عالم التدريب على مستوى الفرق. 
وكتب النادي في بيانٍ رسمي "نرحّب بمونيايين في بيته الجديد"، بعدما أنهى مسيرته الكروية كلاعب قبل بضعة أسابيع فقط في الأرجنتين، حيث كان قد انضم إلى سان لورينزو منذ العام الماضي.
وقبل ذلك، أمضى مونيايين سنوات طويلة في صفوف أتلتيك بيلباو، النادي الذي نشأ فيه وتدرّج في فئاته العمرية، حيث خاض 560 مباراة، سجّل خلالها 76 هدفًا وقدّم 70 تمريرة حاسمة، أما اللقب الوحيد في مسيرته الاحترافية، فكان كأس السوبر الإسباني.



اسطورة أتلتيك بيلباو مدرّباً لناد في الدرجة الخامسة

رياضة

كرة القدم

أتلتيك بيلباو

إيكر مونيايين

سان لورينزو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً
فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق
00:52

فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

قام مجهولون بإرسال مقطع فيديو إلى زوجة كيران تريبيير

00:52

فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

قام مجهولون بإرسال مقطع فيديو إلى زوجة كيران تريبيير

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً
00:51

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

عُثر على جثته بجانب طريق في إحدى ضواحي لوس أنجلوس

00:51

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

عُثر على جثته بجانب طريق في إحدى ضواحي لوس أنجلوس

فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس
00:48

فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس

يقضي معظم لاعبي برشلونة الأسابيع الأخيرة من عطلتهم الصيفية في وجهات شاطئية

00:48

فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس

يقضي معظم لاعبي برشلونة الأسابيع الأخيرة من عطلتهم الصيفية في وجهات شاطئية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025