اسطورة أتلتيك بيلباو مدرّباً لناد في الدرجة الخامسة

عاد قائد أتلتيك بيلباو إلى إسبانيا ليبدأ مسيرته التدريبية رسميا

عاد القائد السابق لنادي أتلتيك بيلباو، إيكر مونيايين، إلى إسبانيا ليبدأ مسيرته التدريبية رسميًا، بعدما أنهى عقده مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

وأعلن نادي ديريو، الناشط في الدرجة الخامسة الإسبانية، تعيين أسطورة بيلباو مدرّبًا للفريق، في أولى خطواته في عالم التدريب على مستوى الفرق.

وكتب النادي في بيانٍ رسمي "نرحّب بمونيايين في بيته الجديد"، بعدما أنهى مسيرته الكروية كلاعب قبل بضعة أسابيع فقط في الأرجنتين، حيث كان قد انضم إلى سان لورينزو منذ العام الماضي.

وقبل ذلك، أمضى مونيايين سنوات طويلة في صفوف أتلتيك بيلباو، النادي الذي نشأ فيه وتدرّج في فئاته العمرية، حيث خاض 560 مباراة، سجّل خلالها 76 هدفًا وقدّم 70 تمريرة حاسمة، أما اللقب الوحيد في مسيرته الاحترافية، فكان كأس السوبر الإسباني.







